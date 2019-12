Weihnachtstradition in Grevenbroich : Berliner Mauerstück für die Friedenskrippe in Gilverath

Es lag am Wetter: Am ersten Weihnachtstag kamen weniger Besucher als üblich zur Gilverather Friedenskapelle. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Kein Weihnachtsfest ohne Traditionen: In Kapellen gehört der Besuch der Gilverather Friedenskapelle am ersten Weihnachtsfeiertag einfach dazu – wenn das Wetter nicht allzu schlecht ist. Leider regnete es am Mittwochabend stark. Die Konsequenz: Es kamen weniger Menschen – und die, die kamen, blieben nicht so lange wie sonst.

Von Rudolf Barnholt

Günter Pesch hatte wieder einmal alles gegeben und eine neue Krippe im XXL-Format gebaut, mit besonders vielen Lichtern, denn: „Glaube ist Licht“, sagte der Bäckermeister. Er hatte unter anderem selbst gebackenen Christstollen vom Tag zuvor mitgebracht. „Dass dieses Gebäck sechs Wochen lang liegen muss, stimmt nicht. Das wurde nur verbreitet, damit die Kinder nicht vorzeitig davon naschen“, erklärte der 71-Jährige.

Was er beklagte: „Nach Hans Gottfried Bernrath ist kein Bürgermeister mehr am ersten Weihnachtsfeiertag in unsere Kapelle gekommen.“ Worüber er sich freute: Armin Dittmann (35) aus Mönchengladbach und Janne Schwerdtfeger (21) aus Krefeld hatten sich spontan entschlossen, einen Abstecher zur Friedenskapelle zu machen. „Ich war als Kind immer hier, die Kapelle war ein magischer Ort für mich“, erklärte die 21-Jährige, deren Großeltern in Kapellen leben.

Zu vorgerückter Stunde kam die weihnachtliche Musik vom Band, während zuvor Klaus Wilhelm Kaster und seine Schwester Theresa alles aus ihrer Geige beziehungsweise der Blockflöte herausholten. Zu trinken gab es Kinderpunsch mit Apfelsaft sowie Qualitätsglühwein von einem Pfälzer Winzer. In die aktuelle Großkrippe hat Günter Pesch unter anderem ein kleines Stück der Berliner Mauer eingearbeitet und ihm war Heu aus Island mitgebracht worden, das ebenfalls Verwendung fand. Der Bäckermeister, dessen Schützenzug „Flotte Boschte“ sich um die Kapelle kümmert, erinnerte daran, dass das Kleinod im September 30 Jahre alt geworden ist.