Unfall in Viersen : Radlerin stößt mit Auto zusammen

Bei dem Unfall wurde eine 59-jährige Radlerin leicht verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dülken Bei einem Unfall am Samstag an der Kreuzung Schirick/Brabanter Straße in Viersen-Dülken ist eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 60-jährige Willicherin gegen 14 Uhr mit dem Auto auf der Hindenburgstraße in Richtung Dülken.

Zu diesem Zeitpunkt war eine 59-jährige Radfahrerin aus Viersen auf der Straße Schirick in Richtung Bistard unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

(naf)