Auto zerstört Stromverteiler-Kasten in Remscheid : Teilweiser Stromausfall in Lennep

Remscheid urch einen Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Stromausfall in Teilen von Lennep. Nach Angaben der Feuerwehr, hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.,

Beim Abbiegen von der Kreuzung Trecknase in die Kölner Straße kam der Wagen wohl ins Schleudern. Das Auto fuhr etwa in Höhe des ersten Hauses gegen einen Strom-Verteilerkasten, der zerstört wurde. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand, doch Teile der Straßenbeleuchtung, die Ampelanlage an der Kreuzung Trecknase, einige Wohnhäuser in dem Bereich und der Discounter-Markt auf der anderen Seite der Kreuzung standen zeitweise ohne Strom da. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab, auch weil nicht klar war, ob die Leitungen dort noch Strom führten, die Stadtwerke stellten die Stromversorgung schließlich wieder her. Der Unfallfahrer hatte sich bereits selbstständig von seinem Auto entfernt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.