Beratungsstellen der Grevenbroicher Caritas bekommen neue Adresse

Der Wohlfahrtsverband verlässt die „Alte Molkerei“ und zieht zur Motanusstraße. Dort entsteht auch eine neue Tagespflege.

Die Pläne sind klar: Die Beratungsstellen der Caritas ziehen von der angestammten Adresse in der Alten Molkerei an der Bergheimer Straße 13 weg. Künftig wird es dann zwei Anlaufpunkte geben, der Schwerpunkt liegt im Haus St. Barbara an der Montanusstraße. Dort wird außerdem eine weitere Tagespflege eingerichtet.

Alte Weberei lautet der Name der Tagespflege, die für 16 Senioren an der Montanusstraße eingerichtet wird.

„Der Umzug steht am 22. November an“, beschreibt Reisdorf, warum dann „rund um das Datum keine Beratung stattfindnen kann“. Die Klienten sind entsprechend informiert, individuelle Absprachen getroffen und außerdem werden entsprechende Infos auch an die Türen gehängt. Anfang Dezember ziehen dann die Frauenberatungsstelle „Frau-Ke“, die Schuldner- und Insolvenzberatung sowie die Abteilung „Arbeit und Beschäftigung“ von der Alten Molkerei in das historische Albertus-Magnus-Haus an der Lindenstraße 1. Auch die hiervon betroffenen sieben Mitarbeiter klären ihre Klienten im Vorfeld über den anstehenden Termin auf. Lediglich die Wohnungslosenhilfe verbleibt am alten Platz.