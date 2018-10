Förderverein für die Grevenbroicher Südstadt braucht mehr Mitglieder

Der Förderverein konnte beispielsweise eine Station für Hundekotbeutel einrichten und hat bei der von Viktor Göbbels initiierten Pflanzaktion mitgemacht. Aber „das meiste Geld ist für den Mehrgenerationenplatz benutzt worden.

Aus verschiedenen Gründen gilt der Mehrgenerationenplatz in der Südstadt als Vorzeigeprojekt als nachahmenswert. Möglich gemacht hat ihn letztlich der Förderverein des Quartiers. 2013 von Willibert Lüpschen gegründet, zählt er derzeit etwa 20 Mitglieder. „Das ist viel zu wenig“, sagt Heike Lüpschen. Im Verein ist sie Kassiererin. „Wir tun, was wir können“, aber berufsbedingt ist die Frau, die gebürtig aus Königswinter stammt und seit 1991 in der Südstadt lebt, „viel unterwegs“. So bleibt nicht das Zeitfenster, das sie gerne für die ehrenamtlichen Aufgaben an ihrem Wohn- und Lieblingsort übernehmen würde. „Es wäre schön, gäbe es weitere Leute, die uns unterstützen.“ Was an Mitgliederbeiträgen – der Partnertarif beläuft sich auf 20 Euro per anno – oder Spenden in die Kasse kommt, wird im Quartier und fürs Quartier investiert.