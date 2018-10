Schüler lehren Eltern den Umgang mit sozialen Medien

Grevenbroich Noch Restplätze bei Ferienangebot zum Jugendschutz.

() Der städtische Fachbereich Jugend bietet in Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeiterinnen des Technologiezentrums Glehn erstmalig in den Herbstferien Workshops zum Kinder und Jugendschutz an. „Saver Youth“ ist das Angebot benannt, das in der kommenden Woche Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. Oktober, an der Alten Feuerwache stattfindet.