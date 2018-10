Grevenbroich lässt Leitfaden zur Entwicklung der Stadt verfassen

Von Valeska von Dolega Strategiepapier „2030“ wird keine to-do-Liste, sondern soll Rahmen für zukünftige Entscheidungen bilden. Basis dafür war Bürgerbefragung.

Vergleichbar sei das mit einer Gleichstellungsbeauftragten, die durch Beratung und Unterstützung hilft, Lösungen bei bislang unerledigten Aufgaben der Gleichberechtigung zu realisieren. „Das bedeutet aber nicht, dass zur Umsetzung des Leitbildes ein Leitbildbeauftragter eingestellt wird“, erklärt Stephan Renner. Die Arbeit, die die Kommunalagentur derzeit verrichtet, dürfe man sich – laienhaft gesprochen – als so etwas wie einen Komprimierungsprozess vorstellen: Wie in einer überdimensionierten Trichter würden die vielen verschiedenen Anregungen aus Bürgerbefragung, Ideen-Workshop und Zukunftskonferenz gegeben. Dann erfolgt eine Priorisierung, aus der sich die Kernthemen des „Leitbildes 2030“ ergeben. Zeitlich hält Marc Saturra die Phase jetzt zur Erstellung des Zukunftspapiers „für eine große Chance, denn auf breiter Basis kann konsensual eine Ausrichtung festgelegt werden“. Im Vorfeld waren ein Ideen-Workshop für Politik und Verwaltung veranstaltet worden und sechs Wochen in April und Mai gab es eine Bürgerbefragung, an der 3198 Menschen teilnahmen. Natürlich muss das „Papier 2030“ noch vom Rat abgesegnet werden. „Möglicherweise wird es nachjustiert werden müssen“, führt Saturra aus.