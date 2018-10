Eheversprechen vor 50 Jahren gegeben

Kapellen Gabi und Klaus-Dieter Pietsch feiern am Freitag das Fest der Goldenen Hochzeit.

Nach der Volksschule erlernte Klaus-Dieter Pietsch den Beruf des Schmieds, wechselte dann als Facharbeiter zu einer Gießerei. Seine spätere Frau Gabi, lernte er im Frühjahr 1968 beim Tanzen kennen. „Eigentlich war ich kein Tänzer. Doch wie im Westen lernten sich auch in der DDR die jungen Leute beim Tanzen kennen“, erinnert sich der 69-Jährige. Dem ersten Treffen folgten „mehrere Verabredungen zu Spaziergängen oder zum Kino“, erzählt die 69 Jahre alte Jubilarin. Die Hochzeit wurde in Magdeburg groß gefeiert. Ein Jahr später wurde Sohn Heiko geboren. 1973 erblickte Tochter Christiane das Licht der Welt. 1989 beschloss die Familie, die DDR über Prag zu verlassen und landete zunächst in Dormagen, dann in Wevelinghoven und später in Kapellen, wo sie sesshaft wurden. Pietsch fand Anstellungen bei VAW und im Anschluss in den Metallgießereien Mies und Goldschmidt, bis er mit 63 Jahren in Rente ging.