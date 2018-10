Nachwuchssorgen bei Männerchor Cäcilia 1847

Wevelinghoven Zwar steht Mitte November das Cäcilia-Jahreskonzert bevor. Weil dem Männergesangverein aber junge Stimmen und neue Sänger fehlen, schließen die Vorsitzenden eine Fusion mit anderen Chören nicht mehr grundsätzlich aus.

Viel Tradition stecke in „Cäcilia“, schließlich datiert die Gründung aus einem anderen Jahrhundert und „es tut in der Seele weh, diesen Chor aufzugeben“. Aber Überlegungen, sich mit den Männern aus Neukirchen und/oder Neuenhausen zusammen zu tun, gibt es. Auch ein gemischter Chor wäre eine Option.

Aber ehe über spekulative Neuausrichtungen fabuliert wird, widmen sich Tenor und Bass mit Mitsängern ganz der bevorstehenden Aufgabe, am 17. November steht das Jahreskonzert an.Unter der Leitung Carsten Wüsters wird „All you need is love“ besungen. „Den Titel hat sich unsere Dirigent ausgedacht“, erklären die beiden den Streifzug durch Liebeslieder von der Renaissance bis zu den Comedian Harmonists.