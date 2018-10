Grevenbroich: Schützen sollen zur Groß-Demo nach Bergheim

Grevenbroich Die Gewerkschaft IG BCE hat eine Großdemonstration angekündigt, an der nach aktuellen Schätzungen rund 10.000 Menschen teilnehmen werden.

Auch Schützen aus dem Stadtgebiet sollen an der Demonstration teilnehmen. Darum wurden sie jetzt schriftlich in einem Brief der Wirtschaftsvereinigung für Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen gebeten. Das Schreiben liegt der Präsidentenrunde vor, in der sich die Chefs aller 21 Schützenvereine, Bruderschaften und Kirmesgesellschaften regelmäßig austauschen. Geschäftsführer Ferdi Korte hat den Brief an alle Präsidenten weitergeleitet – und er hofft darauf, dass möglichst viele Brauchtumsfreunde aus dem Stadtgebiet dem Aufruf folgen werden. „Wir können nicht immer nur fordern, sondern müssen auch einmal etwas zurückgeben“, sagt Korte. Er geht davon aus, dass viele Präsidenten so denken wie er.