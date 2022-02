Spielschiff in Elsen geplant : „Grönland“-Spielplatz: Kosten-Explosion wegen teurer Rohstoffe

Elsen Die Bürgerstiftung hatte bereits 25.000 Euro für die Erweiterung des Wikinger-Spielschiffs gesammelt. Warum genau das Projekt nun deutlich teurer wird und die Stadt viel tiefer in die Kasse greifen muss als geplant.

Die Erweiterung eines Kletterschiffs auf dem Spielplatz an der Mathias-Esser-Straße im Elsener „Grönland“-Viertel wird deutlich teurer als zunächst angenommen. Stadtjugendpfleger Christian Abels erklärte den Politikern in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses, dass die Kosten von 60.000 Euro auf 110.000 Euro steigen – eine Erhöhung um 83 Prozent. Zusätzlich müssten 7000 Euro in eine technische Korrektur auf dem Spielplatz gesteckt werden. Das löste bei einigen Politikern Stirnrunzeln aus, mancher musste tief durchatmen. Denn in den Ausbau dieses einen Spielplatzes dürften damit etwa zwei Drittel des diesjährigen Spielplatz-Budgets fließen – und das ungeachtet der Tatsache, dass die Bürgerstiftung Grevenbroich den Ausbau des Spielschiffs mit 25.000 Euro Spendengeld unterstützt.