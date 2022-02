Großes Spielplatz-Projekt in Elsen : Spielschiff-Projekt für Grönland-Viertel ist finanziert

Ursula Kwasny ist begeistert über die Spendenbereitschaft für die Komplettierung des Wikinger-Schiffs. Foto: wilp Foto: Wiljo Piel/wilp

Elsen Im Sommer soll die „Gunnbjørn“ auf dem Spielplatz im Grönland-Viertel komplett sein. Bürgerstiftung und Kirmesfreunde haben für das Mittelteil etliche Spenden gesammelt, die Stadt finanziert das Heck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Ein Gemeinschaftswerk kann in diesem Jahr fertig gestellt werden. Das Wikinger-Spielschiff auf dem Spielplatz an der Mathias-Esser-Straße im Grönland-Viertel wird in diesem Jahr montiert. Bislang stand nur der Bug der stolzen „Gunnbjørn“. „Das zweite und dritte Modul – Heck, Röhrenrutsche und Kleingeräte – im Gesamtwert von 60.000 Euro sollen in diesem Jahr montiert werden“, informiert Beigeordneter Florian Herpel den am Dienstag tagenden Jugendhilfeausschuss, der die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragen soll.

Lesen Sie auch Grundschule Kapellen : Sorge wegen Platzmangels in der OGS

Die Besonderheit: Die Stadt braucht nur etwas mehr als die Hälfte der Kosten zu tragen. 25.000 Euro bringt die Bürgerstiftung Grevenbroich in Kooperation mit der Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth aus Spenden zusammen. „Die Finanzierung ist gesichert“, teilt Ex-Bürgermeisterin Ursula Kwasny, Vorstandsmitglied der Stiftung, mit. Für das Schiff-Mittelteil hatte Kwasny zusammen mit Norbert Stüttgen von der Kirmesgesellschaft und Dieter Wolf vom Förderverein der Gesellschaft etliche „Klinken geputzt“. „22.000 Euro haben wir zusammen, für den restlichen Betrag laufen noch mehrere anfragen“, berichtet sie. Unternehmen, Ärzte und Bürger in Elsen und Elfgen hätten gespendet. „Das reicht von zwei Euro, die ein Mädchen uns gab, bis 3000 Euro, sagt Kwasny, die von der Spendenbereitschaft begeistert ist. Auch Gaststätten, die in der Corona-Zeit selbst in der Klemme seien, hätten mitgemacht. Züge der Kirmesfreunde hätten Geld gegeben, zudem sei ein Erlös vom St.Martinsfest ins Schiff geflossen.