Hilfe für Düsseldorfer : Bürgerstiftung erhält 1,7 Millionen Euro Spenden in einem Jahr

Düsseldorf Die Spendenbereitschaft der Düsseldorfer für die Bürgerstiftung war 2021 erneut enorm hoch. Schwerpunkte der Hilfsarbeit waren die Flutkatastrophe und die Folgen der Corona-Pandemie. In diesem Jahr soll es wieder mehr Veranstaltungen geben.

Die Bürgerstiftung Düsseldorf hat im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Euro an Spenden eingenommen und gehört damit nach eigenen Angaben zu den Bürgerstiftungen mit dem höchsten Spendenaufkommen in ganz Deutschland. 1,3 Millionen Euro wurden davon bereits wieder ausgegeben – unter anderem für die Geschädigten des Jahrtausendhochwassers und diejenigen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden. Die Verwaltungskosten lagen 2021 bei fünf Prozent.

Parallel stellte die Bürgerstiftung neue Projekte auf die Beine. In Kooperation mit der Haubrich-Stiftung startete in zwölf Grundschulen die „Lernwerkstatt“, mit der nicht zuletzt der Unterrichtsausfall durch Corona für Kinder aus bildungsfernen Familien kompensiert werden soll. In dem Projekt fördern Lehramtsstudierende sowie Lehrer im Ruhestand die Kinder zweimal wöchentlich direkt im Anschluss an den Unterricht. Mittelfristig soll das Projekt auf insgesamt 20 Grundschulen ausgeweitet werden. In Kooperation mit dem Verein „In der Gemeinde leben“ startete zudem das Seniorenprojekt „Radeln ohne Alter“, für das im Stadtgebiet sechs Rikschas unterwegs sein werden.