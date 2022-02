Am 3. April in Kapellen : Fahrrad-Demo gegen die Erftauen-Trasse geplant

Am 3. April in Kapellen

Am 3. April soll in Kapellen eine Fahrrad-Demo gegen die umstrittene L 361n starten. Foto: dpa-tmn/Uli Deck

Kapellen Die Initiative „Rettet die Erftaue“ plant für April eine Demo unter dem Motto „Verkehrswende statt L 361n“. Bereits 2010 und 2018 hatten zahlreiche Gegner mit Pechfackeln gegen den umstrittenen Lückenschluss der Landstraße 361 zwischen Wevelinghoven und Kapellen demonstriert. Diesmal soll auf Fahrrädern protestiert werden.

Wie die Initiative am Mittwoch mitteilte, soll die Aktion am Sonntag, 3. April, 12 Uhr, auf dem Kirmesplatz in Kapellen starten. Von dort soll es auf einer „familienfreundlichen Strecke“ durch den Ort in die Erftaue und wieder zum Ausgangspunkt zurück gehen.