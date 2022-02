Frei Schnauze : Auch wenn der Welpe quirlig ist - Junghunde brauchen ihre Ruhezeit

Hundetrainer Mark Karlstedt aus Grevenbroich. Foto: Mark Karlstedt/Dog Event

Grevenbroich Was tun, wenn sich das „Baby“ nicht aus dem Haus traut? Und wie erkennen frisch gebackene „Hunde-Eltern“, wenn ihre kleine Fellnase genug vom Spazierengehen hat? Hundeprofi Mark Karlstedt aus Grevenbroich gibt wertvolle Tipps

Da kommt so ein kleiner, quirliger Welpe in unsere Familie und würde am liebsten nonstop rumtoben und beschäftig werden. Doch das „Baby“ sollte auch genug Ruhe haben, denn zu viel Trubel kann Hektik auslösen – und das nicht nur beim Vierbeiner. So schwer es Ihnen als frisch gebackenen Hundeeltern auch fällt, das kleine Knäuel sollte anfangs 18 bis 20 Stunden Ruhezeit täglich haben, dann wird es später als ein ausgeglichener, lernfreudiger und gut entwickelter Vierbeiner an Ihrer Seite laufen.

Auch, wenn Ihre kleine Fellnase putzmunter und aufgeschlossen ist, kann es sein, dass sie noch Ihre Unterstützung beim Entdecken der großen, weiten Welt braucht, weil sie sich nicht so recht aus der „Höhle“ (Wohnung, Haus) traut. Nehmen sie Ihren Welpen einfach auf den Arm und gehen Sie so gemeinsam die ersten 50 Schritte in die „Fremde“ hinaus, bevor Sie das Fellknäuel auf den Boden setzen und zielsicher mit ihm losgehen.

Am besten klappt das in einer reizarmen, geschützten Umgebung wie einem Park oder Wald. Ein leichter Trab schmiert die Gelenke des Kleinen, beansprucht die Muskeln in einem gesunden Maß und stärkt die Knochen. Rennen, springen oder Überanstrengung sind für Welpen nicht so gut. Hinsetzen signalisiert ganz klar: „Ich kann nicht mehr!“ Dann nehmen Sie den Kleinen einfach wieder auf den Arm und tragen Sie ihn gemütlich nach Hause.

Das Ritual des Leineanziehens vor dem Spaziergang und des Leine-ausziehens zurück zu Hause, unterstützt die Unterteilung in Bewegungs- und Ruhe-Umgebung direkt von Anfang an. Zuhause ist ein Ort der Ruhe. Daher sollte das Toben in den eigenen vier Wänden möglichst vermieden werden, damit der Kleine das von Anfang an lernt.

Die Dauer der Bewegung hängt auch von der Hunderasse ab und Ihr Hundetrainer kann Ihnen da sicher die richtige Tipps zu Ihrem Liebling geben. Aktive Rassen können gut 30 Minuten unterwegs sein, wenn sie keine Ermüdung zeigen. Bei gemütlicheren Rassen können auch schon zehn bis 20 Minuten reichen. Mit zunehmendem Alter kann die Dauer leicht erhöht werden, wenn Ihre Fellnase munter und fröhlich dabei ist, ohne sich dauernd hinzusetzen oder überdreht zu wirken.

Und danach freuen sich Zwei- und Vierbeiner auf eine gemütliche Ruhezeit. Die braucht Ihr Welpe – einerseits, um die vielen neuen Eindrücke der großen, weiten Welt zu verarbeiten, andererseits um Muskeln und Knochen zu entspannen. In diesem Sinne wünsche Ihnen und Ihrem Welpen fröhliche Bewegung und erholsame Pausen für ein gesundes und ausgeglichenes Miteinander.

(Mark Karlstedt)