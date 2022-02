Willkommen, Baby : Geburtskliniken, Hebammensuche und Babyausstattung - Tipps und Angebote im Rhein-Kreis Neuss

Serie Rhein-Kreis Neuss Bei der Familienplanung kommen einige Fragen auf: Wie finde ich das richtige Krankenhaus für die Geburt? Wann sollte die Suche nach einer Hebamme beginnen? Und was ist, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt? Praxistipps für junge und werdende Eltern.

Es gibt vermutlich kein anderes Ereignis, das das Leben eines Menschen so tiefgreifend und langfristig verändert wie die Geburt eines Kindes. Die Freude ist riesengroß, aber dann tauchen doch viele Fragen auf. Mit dem positiven Schwangerschaftstest vor Augen fragen sich werdende Eltern: Wie geht’s jetzt eigentlich weiter? Um was müssen wir uns kümmern? Um was jetzt sofort, um was erst später?