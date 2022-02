Düsseldorf-Eller : 120.000 Euro teurer Pferdetransporter gestohlen

Düsseldorf Ein spezieller Pferdetransporter im Wert von über 100.000 Euro und hochwertige Reiterutensilien sind in Düsseldorf-Eller gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Neben dem Fahrzeug selbst wurden auch hochwertige Reiterutensilien (Helm, Sattel etc.) mit dem Fahrzeug von einem Reiterhof am Hasseler Richtweg in Eller entwendet.