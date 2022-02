„Grevenbroich elektrisch“ in der Fußgängerzone : Erstes „Stadtfest“ nach mehr als zwei Jahren

Wie bereits in Neuss, werden auch bei „Grevenbroich elektrisch“ die neuesten E-Bike-Modelle unter freiem Himmel vorgestellt. Foto: RA-SF/NN

Grevenbroich „Grevenbroich elektrisch“ bringt am 2. April viele Neuheiten der E-Mobilität in die Fußgängerzone. Die Veranstalter Marc Pesch und Dustin Thissen hatten bereits 2021 eine ähnliche Aktion in der Nachbarstadt Neuss gestartet. Was in Grevenbroich geboten werden soll.