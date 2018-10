Grevenbroich: Bald längere Feierabendmärkte in der Stadt?

Grevenbroich Im Rahmen seiner Donnerstags-Sitzung ist der Stadtmarketingverein in die Planung für das kommende Jahr eingestiegen. 2019 wird er auch die Organisation der Feierabendmärkte übernehmen.

Mit der geplanten Einführung der Feinkaufen-Card zum Weihnachtsgeschäft wird es wohl nichts. Zwar wurde in der Vorstandssitzung des Stadtmarketingvereins am Donnerstag noch keine finale Entscheidung getroffen – doch die bisherige Resonanz auf die Grevenbroicher Guthaben-Geschenkkarte deutet darauf, dass noch viel Überzeugungsarbeit in der Stadt zu leisten ist.

Aufs Eis gelegt soll die Idee jedoch vorerst nicht. „Wir werden dran bleiben“, meint die Geschäftsführerin. Hinter der „Feinkaufen-Card“ steht eine Guthaben-Geschenkkarte, die nicht nur in einem, sondern in möglichst vielen Grevenbroicher Geschäften eingelöst werden soll.

Im Rahmen seiner Donnerstags-Sitzung ist der Stadtmarketingverein in die Planung für das kommende Jahr eingestiegen. 2019 wird er auch die Organisation der Feierabendmärkte übernehmen. Am bewährten Konzept des 14-tägig stattfindenden Schlemmer-Treffs soll nichts geändert, möglicherweise aber an einigen Stellschrauben gedreht werden. „Wir überlegen, die Veranstaltung bis in den Oktober hineinzuziehen – in diesem Jahr hätte das angesichts des Wetters gut funktioniert“, betont Lena Lüken.