Grevenbroich: Katharina Franck bei den Gitarrenwochen

Ex-Sängerin der „Rainbirds“ spielt in der Villa Erckens

Grevenbroich

Die Grevenbroicher Gitarrenwochen werden hochkarätig fortgesetzt: Am Freitag, 26. Oktober, ab 20 Uhr, gastiert Katharina Franck, ehemalige Frontfrau der „Rainbirds“, in der Villa Erckens.

Seit mehr als drei Jahrzehnten schreibt Katharina Franck Songs und Texte und spielt sie live in unterschiedlichen Besetzungen. Die Zeitlosigkeit ihrer Lieder fällt besonders dann auf, wenn sie ganz alleine auf der Bühne steht. „Obwohl ich liebend gerne Teil einer Band bin, eines Duos oder auch eines großen Orchesters, kann ich ganz alleine wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich bin frei und kann Songs aus über 30 Jahren so spielen, als hätte ich sie mir eben ausgedacht.“

Sängerin, Songwriter, Autorin, geboren 1963 in Düsseldorf, aufgewachsen in Portugal und Brasilien, gründete Katharina Franck 1986 in Berlin die Band „Rainbirds“, mit der sie bis 1999 sieben Alben veröffentlichte. Ihr 1987 eingespielter Song „Blueprint“ wurde zum Evergreen.