Rohrbruch auf der Düsseldorfer Straße in Orken : Fahrbahn für drei Wochen gesperrt

Orken Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Düsseldorfer Straße ab der Einmündung in den Gierather Weg voll gesperrt worden. Die Stadtbetriebe bitten Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren.

Auch die angrenzende Schillerstraße steht wegen Kanalbauarbeiten als Umleitungsstrecke nicht zur Verfügung. Die Sperrung wird voraussichtlich länger dauern. Der Rohrbruch ereignete sich bereits am Mittwoch in Höhe des Hauses mit der Nummer 66. Festgestellt wurde er von einem Tiefbauunternehmen, das im Auftrag des Versorgers NEW in Orken tätig ist.