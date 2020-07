Kerken : Webseite der BVK-Kandidatin

Kerken Was lange währt, wird endlich gut: Patricia Gerlings-Hellmanns, Bürgermeisterkandidatin der Bürgervereinigung Kerken, wirbt mit einer eigenen Webseite um Stimmen.

„Jetzt ist es soweit, meine Webseite ist online, und hier finden die Bürger Informationen über mich, meine Motivation, Bürgermeisterin zu werden, und welche Themen mir wichtig sind. Auch die Frage, warum ich mich im Kreis engagiere, finden die Kerkenerinnen und Kerkener jetzt auf meiner Homepage“, so die Bürgermeisterkandidatin der Bürgervereinigung Kerken (BVK), Patricia Gerlings-Hellmanns. „Auch mir hat das Corona-Virus den Zeitplan etwas durcheinandergebracht“, so Patricia Gerlings-Hellmanns. „In der Zeit des Corona-Lockdowns war für mich in erster Linie die Betreuung meiner Kinder wichtig. Kein Kindergarten für unsere Zwillinge und Homeschooling der großen Kinder war auch für unsere Familie, so wie für viele andere, eine Herausforderung.“ Zusammen mit dem BVK-Team freut sich die Bürgermeisterkandidatin auf einen guten Wahlkampf in den nächsten Wochen. Zahlreiche Termine und Gespräche stehen bis zum 13. September an. www.buergermeisterkandidatin-kerken.de