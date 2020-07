„Alles normalisiert sich wieder“ : Gütersloher erleichtert nach Ende der Corona-Einschränkungen

Gütersloh Am ersten Tag nach der Aufhebung der strengeren Corona-Einschränkungen im Kreisgebiet durch das Oberverwaltungsgericht herrscht Erleichterung in der Innenstadt von Gütersloh.

„Es ist gut, dass sich alles wieder normalisiert“, sagte Fleischverkäuferin Christel Röer am Dienstagmorgen auf dem Markt in Gütersloh. Allerdings sei die Innenstadt jetzt wegen der Ferien in NRW relativ leer. Auf die Fahrten in den Urlaub habe ja auch kaum einer verzichten wollen. „Auch wenn es anfangs hieß, die Gütersloher seien nicht willkommen. Das Thema war ja schnell vom Tisch.“