Umbau am Refektorium : Ein neues Schmuckkästchen für Geldern

Umbau am Refektorium

Das Refektorium nimmt Gestalt an: Gelderns Kulturamtsleiter Rainer Niersmann, Planer Clemens Scholten, Gastronom Daniel Thomas und Markus Sommer vom Hochbauamt (v.l.) sind mit dem Fortschritt der Umbauarbeiten sehr zufrieden. Foto: Stadt Geldern

Geldern Das Refektorium am Ostwall zählt zu den historischen Besonderheiten der Stadt. Gastronom Daniel Thomas möchte nach dem Umbau im Herbst die ersten Gäste empfangen. Auch eine Reihe kultureller Veranstaltungen sind geplant.

Wer den alten Speisesaal im Refektorium am Gelderner Ostwall betritt, kann sich schon gut vorstellen, dass hier künftig Künstler auftreten oder Gesellschaften bewirtet werden. Noch sind die Umbauarbeiten zwar in vollem Gange. Doch das Ende ist in Sicht. Wenn alles klappt, sollen im Herbst schon die ersten Gäste vom Gelderner Gastronomen Daniel Thomas im gleichnamigen Restaurant empfangen werden. 144 Sitzplätze oder knapp 200 Stehplätze soll das umgebaute Refektorium künftig bieten.