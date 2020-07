Zusammenarbeit mit Innogy : Gemeinde Issum lässt Bürger ein Elektroauto testen

Issum Die Aktion E-Car-Sharing von Innogy ist in der Kommune angelaufen. Wenn das Fahrzeug von der Verwaltung nicht gebraucht wird, können die Einwohner es nutzen. Auch an Wochenenden ist das möglich.

Das E-Auto befindet sich am Rathaus der Gemeinde Issum und steht dienstags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr der Verwaltung als Dienstwagen zur Verfügung. Ab 16 Uhr an diesen Tagen sowie freitags bis einschließlich montags und auch an Feiertagen kann das Fahrzeug von Bürgern genutzt werden. Bei Neuanmeldungen bis Ende der Sommerferien fallen für die Kunden keine Anmeldegebühren an. Zusätzlich gibt es 50 Freikilometer.