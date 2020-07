Fußball : Straffes Programm für den SV Straelen

Straelen Der Verband hat den Rahmenspielplan für die Regionalliga veröffentlicht. Die Saison soll Anfang September beginnen, die Winterpause nur vier Wochen dauern. Und es gibt wenigstens sechs englische Wochen.

Eine kurze Winterpause und wenigstens sechs englische Wochen – auf den SV Strae­len und seine Konkurrenten in der Fußball-Regionalliga wartet in der kommenden Spielzeit ein straffes Programm. Der Westdeutsche Fußball-Verband hat am Mittwoch den Rahmenspielplan für die Saison 2020/2021 in der vierthöchsten Klasse veröffentlicht. Sie soll im Zeitraum 4. bis 7. September beginnen. Im September sind auch schon zwei Wochen-Spieltage angesetzt. Nach dem 21. Spieltag (18. bis 21. Dezember) geht es in die Winterpause, die nur vier Wochen dauert. Der 42. und letzte Spieltag ist für den 5. Juni 2021 geplant.