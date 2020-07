Kommunalwahl 2020 in Xanten : FOX stellt aus Bewerberpool Bürgermeisterkandidaten vor

Xanten Die Wählergemeinschaft hat per Annonce einen Herausforderer für Xantens Bürgermeister Thomas Görtz gesucht. Mehrere Interessenten sollen sich beworben haben. Eine Entscheidung soll bei der Aufstellungsversammlung am Dienstag, 7. Juli, fallen.

Die von der Wählergemeinschaft Forum Xanten (FOX) aufgegebene Stellenanzeige, um einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Bürgermeisterkandidatin zu finden, war offenbar erfolgreich. Es habe Gespräche mit mehreren Bewerbern gegeben, wie FOX-Vorsitzender Thomas Janssen auf Anfrage bestätigte. Einer der Bewerber soll den FOX-Mitgliedern in der Aufstellungsversammlung am Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr, in der Gaststätte Spickermann vorgestellt werden.

Einen Namen wollte Janssen vorab nicht nennen. Zudem betonte er: „Am Ende des Tages entscheidet natürlich die Versammlung über den Kandidaten oder die Kandidatin.“ Dennoch habe bereits eine Vorauswahl stattgefunden. Demnach hätten sich mehrere Bewerber auf die auf der Internetseite der Wählergemeinschaft und in Online-Jobportalen veröffentlichte Annonce gemeldet. Mit mehreren Interessenten habe es Gespräche in kleinem Kreis gegeben, ebenso eine zweite Gesprächsrunde mit weiteren Vorstands-Personen der FOX. Letztlich sei aus dem Bewerberpool eine Person ausgewählt worden, so Janssen. Auch, weil man eine Kampfentscheidung innerhalb der FOX um die Bürgermeisterkandidatur vermeiden wolle. Der Vorsitzende betonte aber: „Es ist in der Versammlung natürlich noch möglich, dass sich jemand als Bewerber meldet.“ Entscheidend bei der Auswahl seien laut Janssen vor allem „Werte wie Transparenz, Kreativität und Bürgernähe“ gewesen. In der Annonce hatte die FOX zudem eine juristische Vorbildung, kaufmännisches Wissen und Verwaltungserfahrung als vorteilhaft deklariert.