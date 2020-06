Kommunalwahl in Xanten : Rainer Groß legt los

Xanten Der 59-Jährige Rainer Groß will Bürgermeister in Xanten werden. Zweieinhalb Monate vor der Kommunalwahl im September startet der parteilose Kandidat seinen Wahlkampf und sucht das Gespräch mit Bürgern.

Viele Menschen sind unterwegs. Immer wieder wird der Wahlkämpfer von Passanten gegrüßt. Ein Mann ruft: „Viel Erfolg.“ Groß ist bekannt, er engagiert sich seit vielen Jahren in Vereinen. Trotzdem hat er es schwer: Er tritt als unabhängiger Kandidat an, hinter ihm steht keine Partei mit ihrem ganzen Apparat, den Wahlkampf muss er allein finanzieren. „Das ist das Los eines unabhängigen Kandidaten“, sagt er.

Es ist nicht sein erster Wahlkampf. Die anderen hatte er noch mit der CDU bestritten. Im Herbst trat er aus und kündigte seine Kandidatur an. „Es ist ein Angebot an Xanten“, sagt er. „Und jetzt liegt es an den Wählern, ob sie dieses Angebot annehmen oder sich für einen anderen Kandidaten entscheiden.“ Die Kommunalwahl ist Mitte September.

Bis dahin will Groß so oft wie möglich für sich werben – in der Stadt, in den Dörfern. Seinen Wahlkampf habe er darauf ausgerichtet, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sagt er. Er wolle ihnen zuhören und ihnen seine Politik erklären. „Die Leute wollen mitgenommen werden, das ist nur im Gespräch möglich.“ Der Anfang ist gemacht.