Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst : Lambertz (UWT) will für das Bürgermeisteramt kandidieren

Vor sechs Jahren ließ er Rüdiger Eberspächer noch den Vortritt, jetzt will er es selbst wissen: Michael Lambertz, Vorsitzender der UWT (Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst), will für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Wenn die UWT-Mitglieder ihn bei der Versammlung am 9. Juli bestätigen, wird der 41-Jährige in den Wahlkampf ziehen. Damit ist Lambertz neben Amtsinhaber Thomas Goßen (CDU) und Herausforderer Uwe Leuchtenberg (SPD, Grüne und GUT) der dritte Kandidat, der sich um das Spitzenamt im Rathaus bewirbt.