Kommunalwahl in Xanten : Also doch: FOX will nach dem Top-Job im Rathaus greifen

Also doch: FOX will nach dem Top-Job im Rathaus greifen

Thomas Görtz tritt für die CDU wieder an. Aber bislang vier Konkurrenten wollen ihm den Job streitig machen. Und die FOX will am Wahlsonntag auch ein Angebot machen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Das noch Forum Xanten (FOX) macht ernst. Bei der Mitgliederversammlung der Initiative vieler ehemaliger CDU-Politiker soll eine Bürgerkandidat oder -kandidatin gewählt werden. Gelingt’s müsste sich Amtsinhaber Thomas Görtz (CDU) mit fünf Konkurrenten auseinandersetzen.

Das Forum Xanten (FOX) war mit seiner Stellenausschreibung offenbar erfolgreich. Zentraler Tagesordnungspunkt bei der Mitgliederversammlung am Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr, bei Spickermann in Vynen ist die Bürgermeisterkandidatur. Damit nimmt das ohnehin turbulente Rennen um den Top-Job im Rathaus weiter an Brisanz zu. Die Füchse rekrutieren sich bekanntlich aus ehemaligen, teils namhaften CDU-Politikern um Tanko Scholten. Sie wollen Amtsinhaber Thomas Görtz, der den aufregenden Kandidatenwettstreit in der CDU für sich entschieden hatte, ablösen. Der muss sich am Wahlsonntag bislang mit Olaf Finke (SPD), Valérie Petit (FBI), Rainer Groß und Andreas Luschgy (beide parteilos) auseinandersetzen.