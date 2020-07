Denkmäler in Xanten : Rundweg um die Kirche in Mörmter

Mörmter Förderverein und Evangelische Kirchengemeinde haben einen interessanten Pfad angelegt. Denkmalbehörde hat die Pläne abgesegnet. Das Umfeld soll noch begrünt werden, um das „Kleinod“ noch attraktiver machen.

Geschichte 1655 wurde in Mörmter eine reformierte Kirche errichtet. 1547 war die evangelische Gemeinde Mörmter entstanden. 1572 ist auch für Xanten eine evangelische Gemeinde bezeugt. Bis 1811 existierten in der Stadt Xanten zwei getrennte reformierte Gemeinden. Als sie vereinigt wurden, behielten sie getrennte Presbyterien. 1993 wurde aus Mörmter ein eigenständiger Pfarrbezirk in der Kirchengemeinde Xanten-Mörmter.

Für eine „höheren vierstelligen Betrag“ – der größere Anteil kam vom Förderverein, der andere von der Kirchengemeinde – begann man im Mai mit den Maßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Xantener Firma Lukas Buth und unter Begleitung von Kirchbaumeister Dr. Peter Kiezle wurde ein 90 Meter langer Weg um das Kirchlein mit „besonderem Splitt“ angelegt. Der Untergrund wurde dann verfestigt, so dass er am Ende „eine wassergebundene Decke aufweist“, wie Sweetsir auf dem Rundgang erläuterte.

Es gebe den langfristigen Plan, den historischen Graben um die Kirche herum ein sichtbar zu machen, wie es mal war“, ergänzte Jansen. Rasen soll die Brennnesseln neben dem Weg ersetzen. Der Mutterboden vor der Kirche soll erneuert und bepflanzt werden. Angela und Angnes Sanders rechnen mit mehr Besuchern. „Das ist attraktiv für Brautpaare und als Rastplatz für Radfahrer“, meinte die Anwohnerin. „Die könnten in der Kirche zur Ruhe kommen. Das ist ja nie verkehrt – gerade in Corona-Zeiten.“ Presbyterin Karola Loffeld, Presbyterin freut sich aufs begrünte Umfeld. „Es ist netter, an schönem Ort zu heiraten, wenn’s gepflegt aussieht.“ Die Förderer möchten am Parkplatz noch Bänke und eine Sitzgruppe aufstellen und wären für Sponsoring dankbar.