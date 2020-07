Aktion von Gartenbaubetrieben : Straelens Beete neu bepflanzt

Straelener Gartenbaubetriebe sorgen auch in diesem Jahr für eine bunt bepflanzte Innenstadt. Foto: Stadt Straelen

Straelen Einwohner und Besucher von Straelen können sich auch in diesem Frühjahr und Sommer an einem farbenfrohen Stadtbild erfreuen. Die ansässigen Gartenbaubetriebe spendierten die neuen Blumen und Pflanzen für die Kübel und Beete rund um den Marktplatz sowie in der gesamten Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken