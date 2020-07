Wirtschaft in Geldern : Gebiet am Nierspark wächst mit Kfz-Werkstatt

Geldern Der Meisterbetrieb von Christian Ronczka verlässt die Innenstadt und zieht auf Rat der Wirtschaftsförderung an den Nierspark. Der neue Standort bietet mehr Platz. So können die Werkstatt-Mitarbeiter auch Kunden mit größeren Fahrzeugen bedienen.

Die neue Werkstatt im Nierspark biete auch mehr Platz für größere Automobile, zum Beispiel Transporter und Wohnmobile. Auch da zahle sich der neue Standort am Nierspark aus. Der Wohnmobilstellplatz am Holländer See ist nur einen Steinwurf entfernt. Und die Anzahl der Kunden mit Wohnmobilen steige, sagt der Kfz-Meister. Mit ihm ziehen fünf Mitarbeiter um. Damit die Kunden, wenn sie ihr Auto zur Reparatur oder Inspektion in der Werkstatt lassen, genauso mobil sind wie am alten Standort mitten in der Stadt, wird es nicht nur wie bisher Leihwagen geben, sondern auch Leihfahrräder. Außerdem sind eine Busstation und der Bahnhof in unmittelbarer Nähe.