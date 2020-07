Naherholung in Straelen : Freie Wähler wollen Ideen-Wettbewerb für den Stadtgarten

Der Stadtgarten an der Annastraße in Straelen sieht trostlos aus. Foto: Freie Wähler

Straelen Die Grünfläche an der Annastraße in Straelen soll ein Treffpunkt werden. Bürger sind aufgerufen, Ideen einzubringen. Aus Sicht der Freien Wähler braucht es für die Umgestaltung einen Politikwechsel.

Der Rückblick der Freien Wähler zu diesem Thema reicht bis ins Jahr 2005. Damals habe der Straelener Rat beschlossen, eine Projektgruppe für die Umgestaltung des Stadtgartens einzurichten. 15 Jahre und drei CDU-Bürgermeister später, so bemängeln die Freien Wähler, sei immer noch nichts Positives passiert, außer dass Teile des Stadtgartens verkauft oder einer anderen Verwendung zugeführt wurden. „Leider hat es die Straelener CDU in den letzten Jahren mit ihrer absoluten Mehrheit geschafft, gegen den Willen der Bürger immer mehr Flächen des Stadtgartens Zweck zu entfremden, und es ist zu befürchten, dass weitere Flächen folgen werden“, sagt der Vize der Freien Wähler, Christian Gier. Dabei gebe es sehr gute Ideen aus der Bürgerschaft, wie der Stadtgarten zu einem Treffpunkt umgestaltet und aufgewertet werden kann.

Nicht zum ersten Mal ist der Stadtgarten Gegenstand politischer Beratungen. Im Sommer 2017 wandte sich die SPD gegen eine Zerstückelung des Gebiets. Ein Punkt ist der Stadtgarten auch im Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt. Er folgt in der Liste unter anderem nach der Sanierung der Annastraße. Die Planung wird laut Baudezernent Harald Purath vermutlich 2021 in Angriff genommen. Mit der Umsetzung sei Ende 2022 oder im Jahr 2023 zu rechnen. „Ein Vorziehen der Maßnahme wäre förderschädlich“, warnt Purath. Auch müsse der Stadtgarten in Verbindung mit einer grünen Achse vom „Gemüseplatz“ an der Großmarktstraße her gesehen werden.