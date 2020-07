Bürgermeisterwahl in Xanten : Fox tritt mit einer Bürgermeisterkandidatin für Xanten an

Stella Werner tritt für die Fox als Bürgermeisterkandidatin in Xanten an. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Die Wählerinitiative Forum Xanten (Fox) wird bei der Kommunalwahl mit einer eigenen Bürgermeisterkandidatin antreten und Bürgermeister Thomas Görtz den Top-Job im Rathaus streitig machen: Die Mitglieder der Wählergemeinschaft, die nach der Trennung führender Köpfe von der CDU gegründet worden ist, hat am Dienstagabend bei der Mitgliederversammlung in Vynen einstimmig die 26-jährige Stella Werner aus Issum zur Bürgermeisterkandidatin gewählt. Die Spezialistin für Kommunikation und Arbeitspsychologie leitet eine arbeitspsychologische Praxis in Rheinberg. Die angehende Psychologin, die gerade ihre Masterarbeit abschließt, hatte sich auf die Stellenausschreibung beworben, mit der die Füchse die Kandidatenfrage klären wollten. Diese ungewöhnliche Form der Kandidatenfindung hat offenbar funktioniert. Wie Fox-Vorsitzender Thomas Janßen im Vorfeld der Versammlung im Gespräch mit der Redaktion gesagt hatte, hat der Vorstand aus mehreren Bewerbungen auswählen können. Stella Werner habe die Mitglieder bei ihre Vorstellung im Restaurant Spickermann überzeugt, auch wenn sie, wie in der Ausschreibung gefordert, keine Juristin sei. Werner wurde in Kevelaer geboren, sei aber mit Xanten familiär eng verbunden. Vorfahren würden aus Wardt stammen, wo diese in den 50er Jahren mal das Schützenkönigspaar gestellt hätten.