Kommunalwahl : CDU-Kandidat Pott trifft die KLJB

CDU-Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott (M.) sprach mit KLJB-Mitgliedern. Foto: CDU Foto: CDU

Straelen Straelens CDU-Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott zeigt sich bei einem Besuch der Katholischen Landjugend-Bewegung vom Engagement der jungen Menschen begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kandidat Wolfram Pott bei der KLJB „Ihr seid verlässliche junge Menschen, die anpacken und immer wieder Neues bewegen“, sagte CDU-Bürgermeisterkandidat Wolfram Pott bei einem Besuch der Katholischen Landjugend-Bewegung (KLJB) Straelen. Eine Betriebsbesichtigung des elterlichen Betriebes von Andreas und Christian Berghs-Trienekens vorab ergab einen bemerkenswerten Einblick in das mit viel Unternehmergeist für neue Ideen geführte erfolgreiche Familienunternehmen mit moderner Milchviehhaltung, Gemüseanbau und der Verpackung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Anschließend, bei kühlen Getränken, stellte ­KLJB-Vorsitzender Andreas Berghs-Trienekens anschaulich die vielfältigen Aktivitäten der Straelener Landjugend vor. Nach eingehender Befragung des Bürgermeisterkandidaten und nach einer lebendigen Diskussion über die Erwartungen, Ziele und Wünsche der jungen Menschen zeigte sich Pott sehr beeindruckt vom großen Einsatz und sozialen Engagement der jungen Straelener. „Ihr seid optimistisch und seht positiv in die Zukunft. Ich freue mich sehr, euch heute kennengelernt zu haben“, so Pott abschließend.

Webseite der BVK-Kandidatin „Jetzt ist es soweit, meine Webseite ist online, und hier finden die Bürger Informationen über mich, meine Motivation, Bürgermeisterin zu werden, und welche Themen mir wichtig sind. Auch die Frage, warum ich mich im Kreis engagiere, finden die Kerkenerinnen und Kerkener jetzt auf meiner Homepage“, so die Bürgermeisterkandidatin der Bürgervereinigung Kerken (BVK), Patricia Gerlings-Hellmanns. „Auch mir hat das Corona-Virus den Zeitplan etwas durcheinandergebracht“, so Patricia Gerlings-Hellmanns. „In der Zeit des Corona-Lockdowns war für mich in erster Linie die Betreuung meiner Kinder wichtig. Kein Kindergarten für unsere Zwillinge und Homeschooling der großen Kinder war auch für unsere Familie, so wie für viele andere, eine Herausforderung.“ Zusammen mit dem BVK-Team freut sich die Bürgermeisterkandidatin auf einen guten Wahlkampf in den nächsten Wochen. Zahlreiche Termine und Gespräche stehen bis zum 13. September an. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf den eingerichteten Internet-Seiten.

www.buergermeisterkandidatin-kerken.de

www.bvk-kerken.de

Kandidat Bernd Kuse bei Straelens SPD Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Bernd Kuse, der von SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP in der Blumenstadt unterstützt wird, erläuterte in der Mitgliederversammlung der Straelener SPD Zielsetzungen und Aktivitäten für die Wahlen, die am 13. September stattfinden. Kuse betonte, dass alle, die sich ehrenamtlich engagieren, jeden Respekt verdienen. Der Bogen reiche von den Vereinen über die Feuerwehr, den kirchlichen Gruppen bis zu sozialen Vereinigungen. Und natürlich den Mitgliedern der politischen Parteien. Als „schwierig in Corona-Zeiten“ bezeichnete Kuse den Wahlkampf, der unter besonderen Voraussetzungen ablaufen werde. Das bedeute aber gleichwohl, dass er Präsenz zeigen wolle, wo immer das möglich und angezeigt sei. Ein besonderes Anliegen seien ihm Treffen bei sogenannten „Kamingesprächen“ im privaten Bereich. Wer ihn mit Familien, Nachbarn oder Freunden im Garten zu zwanglosem Gedankenaustausch einladen wolle, der möge sich gerne bei ihm melden. Diese Bitte richtete Kuse insbesondere auch an die Teilnehmer der SPD-Versammlung.