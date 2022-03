Besondere Skulpturen : Schafe grasen für den Frieden in Blau und Gelb

Schafe grasen für den Frieden in Blau und Gelb

Ausgestattet mit gelben Schals mahnen die Blauschafe in Wachtendonk zum Frieden in der Ukraine. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Michael Beckmann aus Wachtendonk setzt die Blauschafe von Rainer Bonk angesichts der politischen Lage in diesen Tagen besonders in Szene.

Beim wöchentlichen Info-Video von Wachtendonks Bürgermeister Paul Hoene für die Bürger bildeten sie zuletzt die Kulisse: die Friedensschafe von Künstler Rainer Bonk. Auf 20 große Schafe, sechs kleine Schafe und zwei Erdmännchen ist die „Herde“ mittlerweile angewachsen, um die sich Michael Beckmann kümmert. Die Schafe sind allesamt von Wachtendonkern gespendet worden, Beckmann sorgt dafür, dass die blauen Schafe regelmäßig in Szene gesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Weltlage standen die Schafe Freitag und Sonntag auf dem Wachtendonker Friedensplatz. Angetan mit den gelben Schals tragen die blauen Schafe die ukrainischen Nationalfarben. Gespendet wurden die Schals von Annas Stoffladen. „Wir Wachtendonker halten alle zusammen“, sagt Beckmann über die spontane Spende.

Am Wochenende hatte er als Fahrer der Schafe alle Hände voll zu tun. Am Samstag sorgte er dafür, dass die Skulpturen die Meerendonker Straße säumten und somit Spalier standen für die Menschen, die Spenden zu DHG ins Gewerbegebiet brachten. Dort wurde ein Transport in die Ukraine vorbereitet. Beckmann sagt. „Das war spontan, aus dem Gefühl heraus, da gehören die Schafe jetzt genau hin.“