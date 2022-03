Kreis Kleve : Kreis impft landwirtschaftliche Saisonbeschäftigte

Saisonarbeiter in der Landwirtschaft können sich impfen lassen vom Kreis Kleve (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Kleve Der Kreis bietet in der nächsten Woche zwei Impftermine, einen in Goch und einen in Straelen, für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft ein. Eine Terminanmeldung ist nicht nötig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kreis Kleve bietet zwei Sonderimpftermine speziell für saisonal Beschäftigte in der Landwirtschaft an. Die Termine für die Corona-Schutzimpfungen finden am Montag, 14. März, von 14 bis 20 Uhr, im ehemaligen Aldi-Markt in Goch, Gartenstraße 6, und am Donnerstag, 17. März, 14 bis 20 Uhr, in der Bürgerhalle in Straelen-Herongen, Leuther Straße 40, statt.

Es ist nicht nötig, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. Interessierte können die Impfstellen zu den angegebenen Zeiten besuchen. Ein zweiter Impftermin findet im Abstand von drei Wochen statt – am Montag, 4. April, in Goch sowie am Donnerstag, 7. April, in Straelen-Herongen jeweils 14 bis 20 Uhr. Es werden die mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna sowie der Proteinimpfstoff des Herstellers Novavax angeboten.

Der Kreis Kleve hält Informationen zur Corona-Impfung in mehreren Sprachen bereit. Dolmetscher für Polnisch, Bulgarisch und Rumänisch sind ebenfalls vor Ort. In Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden werden größere landwirtschaftliche Betriebe im Vorfeld über die Impftermine informiert. Der Kreis geht nach dem Vorbild ähnlicher Aktionen in den Nachbarkreisen vor.

(RP)