Aufpassen im Kreis Kleve : Betrüger betteln als Opfer des Ukraine-Kriegs

Kreis Kleve Aufpassen bei Fremden, die an der Haustür klingen. Laut Polizei häufen sich Berichte von aggressiven Bettlern, die sich als Geschädigte des Ukraine-Kriegs ausgeben.

Betrüger nutzen den Krieg in der Ukraine, um Geld zu ergaunern. Aus mehreren Kommunen im Kreis Kleve – etwa aus Kleve, Goch und Uedem – erreichten die Polizei am Montag Meldungen von Bürgern, dass aktuell Bettler an Haustüren klingelten. Auf einem mitgeführten Zettel geben die Personen an, angeblich Flüchtlinge aus der Ukraine zu sein und bitten um Spenden. Dabei gehen sie offenbar extrem aufdringlich vor. Nach ersten Beschreibungen handelt es sich bei den Bettlern um Personen mit südländischem Aussehen.