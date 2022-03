In Straelen : Benefiz-Konzert für die Ukraine

Die Band „Red Cups“ ist beim Konzert für die Ukraine in Straelen dabei. Foto: Bettina Engel-Albustin/ Fotoage/Bettina Engel-Albustin | Fotoage

Straelen Auf dem Marktplatz von Straelen gibt es am Freitagabend eine sechsstündige Open-Air-Musikveranstaltung. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Kuse.

Es gibt wohl niemanden, der nicht mit Entsetzen auf den Krieg in der Ukraine blickt und sich fragt, wie man den Menschen dort helfen kann. Es fehlt an allem, vor allen Dingen aber an Geld, mit dem Nahrung, Medikamente, medizinisches Gerät und Kleidung gekauft werden können.

So haben sich auch Mitglieder des Kulturrings Straelen (KS) zusammengesetzt, um einen eigenen Weg zur Hilfe für die Ukraine zu finden. Die zentrale Frage war: Was kann der KS leisten und umsetzen? Die Antwort war schnell gefunden: Er kann Veranstaltungen planen und professionell durchführen. Das sollte der beste Weg sein, um Geldspenden zu generieren.

Nach telefonischer Rücksprache mit Bürgermeister Bernd Kuse, der die Idee mit Begeisterung aufnahm und spontan die Schirmherrschaft übernahm, wurde innerhalb weniger Stunden ein Benefiz-Konzert auf die Beine gestellt. Am Freitag, 11. März, von 17 bis 23 Uhr findet ein Open-Air-Musikfestival auf dem Straelener Marktplatz statt. Bands verschiedenster Stilrichtungen werden ein abwechslungsreiches Programm bieten und so den Menschen in und um Straelen herum Gelegenheit bieten, gegen den Krieg klare Kante zu zeigen und gleichzeitig durch großzügige Geldspenden den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Die Nähe des Kulturrings zur heimischen Musikszene hat sich auch bei dieser Aktion bewährt. Innerhalb von zwei Tagen stand das Programm. Die Bands „Second Edition“, „ABC-Band“, „Kleinbahn“, „Universum“, „Tight-Max“, „Roxxboxx“, „Red-Cups“, der Gospelchor „Voices“, die drei Duos „Miikado“, „Coincidence“ und „Next Live“ und last, but not least die Violinistin Lea Brückner stehen auf der Bühne. Alle Mitwirkenden verzichten auf jedwede Gage oder Zuwendung, so dass die gesammelten Geldspenden vollständig ohne Abzug an das „Aktionsbündnis für Deutschland“ in Zusammenarbeit mit „Caritas International“ direkt weitergeleitet werden können. Um einen reibungslosen Spendenablauf zu gewährleisten, hat sich das Caritas-Centrum Straelen spontan zur Zusammenarbeit für diese Aktion bereit erklärt.

Aber kein Konzert ohne professionelle Technik. Dank der langjährigen und guten Beziehung in die Veranstaltungsbranche liefert die Firma Rockstage von Guido Hausmann aus Issum spontan ein kostenfreies Bühnensystem inklusive Lichtanlage, die Dominic Hausmann betreuen wird. Die Firma Rockline von Stefan Kosmalla und Patrick Mysor aus Issum steuert die professionelle Lautsprecheranlage ebenfalls kostenfrei dazu. Darüber hinaus hat die Firma Keuck-Medien aus Straelen ihre Bereitschaft zur Unterstützung erklärt und übernimmt den Druck für alle Programme und Labels, die für die Veranstaltung gebraucht werden.