Streit in Wachtendonk : Feuerwehrhaus preiswerter bauen

Wachtendonk Die SPD Wachtendonk ist nicht zufrieden mit der Entscheidung des Gemeinderates. Sie spricht sich nach wie vor für eine reduzierte Gebäudefläche aus.

Nach Ansicht der SPD entstehenderzeit in Rheurdt und in Sevelen zukunftsfähige Feuerwehr-gerätehäuser in Übereinstimmung mit den jeweiligen Feuerwehren. gebaut werden. Ein Flächenvergleich bringe richtungsweisende Erkenntnisse. Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt hat eine Gesamtfläche von etwa 908 Quadratmetern, Sevelen etwa 1096 Quadratmeter, Wachtendonk 1586 Quadratmeter. Isler: „Wir sprechen von Gemeinden vergleichbarer Größe und Aufgaben. Hierbei bleibt unberücksichtigt, dass Wachtendonk mit Wankum eine weitere Feuerwehr hat, die in naher Zukunft auch erweitert werden muss.“