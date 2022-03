Lauf-Premiere in Nieukerk : Der Solo-Run soll die Sportler bewegen

Startklar (v.l.): Christian Hengmith (Laufsport bunert), die Bürgermeister Dirk Ketelaers (Rheurdt), Clemens Brüx (Issum) und Dirk Möcking (Kerken) sowie Frithjof Gerstner (Westenergie) Foto: Heinz Spütz

Kerken Die Laufserie macht am Sonntag, 27. März, in Nieukerk am Sportplatz „Am Aermen Düwel“ Station. Nicht nur Einzelläufer, sondern auch Gruppen sollen an den Start gehen. Bislang gibt es knapp 400 Meldungen.

Fit in den Frühling –Laufsport bunert als Veranstalter und die Westenergie AG als Unterstützer haben sich mit den Gemeinden Kerken, Issum und Rheurdt zusammengeschlossen, um die Bürger der hiesigen Region zum gemeinsamen Laufen zu bewegen. Tatkräftig unterstützt werden sie am Veranstaltungstag durch die Leichtathletik.Abteilung des gastgebenden TSV Nieukerk.

„Die Gemeinde Kerken ist natürlich froh und stolz, dass der Veranstalter seine Laufserie auch aufs Land ausdehnt und sich für unsere herrliche Sportanlage in Nieukerk als Veranstaltungsraum entschieden hat“, sagte Bürgermeister Dirk Möcking. „Besonders freut es mich und meine Bürgermeister-Kollegen, dass wir unseren Bürgern nach der langen Veranstaltungspause endlich ein sportliches Angebot machen können.“

Info Meldungen sind bis zum 26. März möglich Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter www.solo-run.de. Auf dieser Homepage sind Online-Anmeldungen bis einschließlich 26. März als Einzelstarter oder Klein-Gruppe möglich. Die Gruppengröße richtet sich nach den am Starttag gültigen Corona-Regeln.

Am Sonntag, 27. März, findet der sogenannte Solo-Run, eine im Jahr 2020 ins Leben gerufene Wettkampf-Reihe, statt. Start- und Zielpunkt ist der Sportplatz „Am Aermen Düwel“ in Nieukerk. Der erste Startschuss soll um 11 Uhr erfolgen. Die Laufstrecke wird nicht durch den Ort, sondern durch die idyllische Niederrhein-Landschaft führen. Der Veranstalter rechnet damit, dass der letzte Teilnehmer gegen 12.30 Uhr das Ziel erreicht haben wird.

Solo-Run bedeutet nicht, dass nur Einzelläufer an den Start gehen. Kleingruppen, insbesondere ganze Familien, sind herzlichst eingeladen, an diesem Event teilzunehmen, bei dem der Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Veranstalter ein entsprechendes Rahmenprogramm zusammengestellt. Im Start-und Zielbereich wird ein Moderator durch das Programm führen, ein DJ wird die Stimmung anheizen. Der TSV Nieukerk versorgt die Teilnehmer und Zuschauer mit Speisen und Getränken. Entlang der Strecke werden Stimmungsmacher die Läufer anfeuern und Interviews führen.

Seit Anfang des Jahres wird das professionell aufgezogene Lauf-Event durch den Veranstalter und die jeweilige Gemeindeverwaltung beworben. „Die Resonanz ist einmalig“, sagt Christian Hengmith von Laufsport bunert. „Bisher haben sich bereits knapp 400 Personen angemeldet, die nicht nur aus dieser Region kommen.“

Alle Teilnehmer können zwischen einer Distanz von drei, fünf oder zehn Kilometern wählen, die gehend oder laufend zu bewältigen ist. Jeder wird nach dem Zieldurchlauf mit einer Finisher-Medaille empfangen und erhält zudem eine Urkunde. Besondere Preise können sich Schulen und Vereine beim Solo-Run sichern Die beste Schule erhält ein Mitmachmobil, das mit verschiedenen Sportgeräten ausgestattet ist. Der beste Klub wird mit einem Gutschein über 500 Euro belohnt.