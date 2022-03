Zahlreiche Spielabsagen wegen Corona : Handball-Verbände verlängern Saison um 14 Tage

Kreis Kleve Die Saison geht im Seniorenbereich jetzt bis zum 29. Mai. Der Grund ist, dass die Teams noch zahlreiche Nachholpartien auszutragen haben und ihnen viele englische Wochen erspart werden sollen.

Die Tabelle in der Handball-Regionalliga der Männer gibt derzeit ein äußerst schiefes Bild ab. Der Grund: In den vergangenen Wochen mussten zahlreiche Partien abgesagt werden, weil es Corona-Fälle in den Mannschaften gab. Am härtesten betroffen sind in dieser Liga der TV Aldekerk und BTB Aachen, die bereits sechs Spiele nachzuholen und zum Teil vier Partien weniger als die Konkurrenz ausgetragen haben. Die Regionalliga ist aber beileibe kein Einzelfall. Auch in anderen Spielklassen konnten viele Partien wegen der Pandemie in den vergangenen Wochen nicht angepfiffen werden.