Klimapolitik in Geldern : Gelderner Grüne fordern Klimaneutralität

Geldern Ziel ist, dass die Stadt Geldern bis 2025 bei Strom und Wärme für alle öffentlichen Gebäude und Einrichtungen unabhängig wird. Die GWS soll ihre Gebäude ebenfalls sanieren.

Die Geschehnisse in Osteuropa beschäftigen auch die Grünen in Geldern. „Mit Bestürzen verfolgen wir alle die aktuellen Ereignisse des Angriffskriegs Putins auf die Ukraine“, so Fraktionsmitglied Thomas Krause. „Unser aller Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine.“