Fußball-Landesliga : Wachtendonker Kicker müssen auf die Asche

Wachtendonk In der Partie beim punktgleichen Tabellennachbarn SV Scherpenberg verlässt der TSV Wachtendonk-Wankum am Sonntag die Kunstrasen-Komfortzone.

„Dieses Spiel ist für uns direkt eine erste Standortbestimmung und sicher ein schwerer Auftakt. Scherpenberg hat eine sehr starke Mannschaft, die vor der Winterpause einen guten Lauf hatte“, sagt Contrino. Der Auftritt auf der ­Moerser Sportanlage an der Homberger Straße bedeutet für die Wachtendonker Spieler eine besondere Herausforderung. In Scherpenberg wird noch auf Asche gekickt – was früher selbstverständlich war, ist inzwischen eine Rarität. „Das ist in der heutigen Zeit schon eine Umstellung. Deshalb sehe ich Scherpenberg auch in der Favoritenrolle“, so Contrino.