„Golden-Goal“ von „SoccerwatchTV“ : „Golden Goal“: TSV Nieukerk bittet um Unterstützung

NIEUKeRK Der TSV Nieukerk trifft im virtuellen Wettbewerb von „SoccerwatchTV“ im Viertelfinale auf Blau-Weiß Mintard aus Mülheim. Über Sieg und Niederlage entscheidet eine Abstimmung im Internet.

(ckas) Bis Sonntag um 23.59 Uhr kann noch für den TSV Nieukerk abgestimmt werden. Was zunächst mit dem Satz „Dabei sein ist alles“ begann, ist inzwischen zu einem „Jetzt wollen wir das Ding auch holen“ geworden, verrät TSV-Vorsitzender Bernd Kolmans.

Das Videoportal „SoccerwatchTV“ hat zur Coronazeit deutschlandweit über 250 Vereine aufgefordert, am imaginären Golden-Goal-Turnier teilzunehmen, das online ausgetragen wird. Das Viertelfinale ist als Videoformat auf der Facebook-Seite von „SoccerwatchTV“ sowie auf der gleichnamigen Seite von Instagram zu finden.

Unter dem Video kann jeder mit Angabe des Vereinsnamens mit einem einfachen Kommentar für seinen Verein abstimmen. Es ist es wichtig, die Facebook- oder Instagram-Seite von „SoccerwatchTV“ zu „liken“ oder zu abonnieren sowie das Video mit gefällt mir zu markieren (Teilnahmebedingungen). Es gewinnt derjenige Verein, der die meisten Stimmen in den Kommentaren erhalten hat. Die Fußballabteilung vom Aermen Düwel hat bereits fünf Konkurrenten aus dem Rennen geworfen und trifft nun im Viertelfinale auf die DJK Blau-Weiß Mintard aus Mülheim. Jetzt erhoffen sich die Kicker in blau-gelber Montur auch tatkräftige Unterstützung für das Viertelfinale, das am Donnerstag um 20 Uhr im digitalen Raum angepfiffen wurde.