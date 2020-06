Euregio Rhein-Maas-Nord zu Gast im Gelderner Rathaus. : Kleiner Grenzverkehr: Busfahrten von Geldern bis Venlo geplant

Geldern Bürgermeister Sven Kaiser traf sich mit Maike Hajjoubi, Geschäftsführerin der Euregio Rhein-Maas-Nord, zum intensiven Gedankenaustausch. Es ging dabei um mehrere grenzüberschreitende Themen.

„Viele Studierende aus Geldern fahren zum Beispiel mit dem Auto zur Fontys nach Venlo, weil der ÖPNV über die Grenzen hinweg nicht richtig funktioniert. In der neuen Interreg-Förderperiode, die 2022 beginnt, möchten wir dies gemeinsam mit Venlo und Straelen zu einem Projekt machen und damit vielen Menschen ihren Alltag erleichtern“, so Kaiser. Die Corona-Krise habe die Digitalisierung am Arbeitsplatz stark vorangetrieben, weil Verwaltungsmitarbeiter vom Home-Office aus arbeiteten. „Früher gab es Bedenken. Aber speziell in den vergangenen Monaten haben wir gelernt, dass es auch funktionieren kann. Das möchten wir gerne festhalten“, so der Bürgermeister. Bei der Frage der Leiharbeiter geht es um Arbeitnehmer, die in den Niederlanden arbeiten, aber ihre Unterkunft in Deutschland haben. Die Umstände, unter denen diese Menschen leben, sind oft nicht ausreichend – eine Erkenntnis, die in Corona-Zeiten ins Bewusstsein gerückt ist.