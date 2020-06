St.-Clemens-Hospital arbeitet mit Uni Maastricht zusammen : Geldern wird Ziel für Jungmediziner

Anton Fink freut sich bereits auf die Rückkehr in die niederrheinische Heimat. Der 21-Jährige gehört zu den ersten Medizinstudenten von der Universität Maastricht, die einen Teil ihrer Ausbildung am St.-Clemens-Hospital in Geldern absolvieren. Foto: Clemens-Hospital Geldern

GELDERN Das St.-Clemens-Hospital ist zum Akademischen Lehrkrankenhaus ernannt worden und arbeitet ab sofort eng mit der Universität Maastricht zusammen. Die ersten Studenten kommen im Herbst, darunter der 21-jährige Anton Fink.

Akademisches Lehrkrankenhaus In Einrichtungen mit diesem Titel können angehende Mediziner den klinischen Teil ihres Studiums absolvieren. Ziel ist die praxisnahe Ausbildung am Krankenbett.

Zu den neuen Mitarbeitern, die am Beginn ihrer medizinischen Laufbahn stehen, gehört Anton Fink. Der 21-Jährige studiert im achten Semester Medizin an der Universität Maastricht. Erste Kontakte zu Patienten hat der junge Mann bereits im Rahmen seines Bachelorstudiums aufgebaut. „Praxistage an der Uniklinik gehören bei uns zum Ausbildungsprogramm. Dabei geht es nicht nur um medizinische Inhalte. Wir lernen beispielsweise auch, schwierige Patientengespräche zu führen“, beschreibt der angehende Mediziner sein Studium, das sich von dem an einer deutschen Universität in vielen wesentlichen Punkten unterscheidet.