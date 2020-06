Gutscheine sind 20 Prozent mehr wert : Gutschein-Aktion freut die Kunden und unterstützt Straelener Handel

Die Straelener Unternehmer machen in schwierigen Zeiten gemeinsame Sache. Foto: AusStraelen e.V./AusStraelen

Straelen Anreiz für den Einkauf vor Ort: Gutscheine der Unternehmer-Gemeinschaft „AusStraelen“ sind noch bis einschließlich 30. Juni 20 Prozent mehr Wert.

Der Vorstand der Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ hat bei seiner ersten Zusammenkunft nach dem Lockdown beschlossen, die heimischen Unternehmen mit einer besonderen Aktion zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen Einkaufsgutscheine des Vereins, der die Interessen von aktuell rund 100 Mitgliedsunternehmen vertritt. Alle Gutscheine, die bis einschließlich vergangenen Sonntag in Umlauf gebracht worden sind, werden bis zum 30. Juni bei der Einlösung um 20 Prozent aufgewertet. Das lohnt sich für die Kunden, die folgerichtig im Handumdrehen über 20 Prozent mehr Kaufkraft haben.

Vorstandsmitglied Klaudia Werdin erläutert die Aktion: „Wer beispielsweise einen Gutschein im Wert von 10 Euro mitbringen, kann innerhalb des Aktionszeitraums für 12 Euro einkaufen. Aus einem Gutschein im Wert von 15 Euro werden somit 18 Euro, und der Gutschein über 25 Euro hat bis Ende des Monats sogar einen Wert von 30 Euro. Die Kunden haben damit mehr Geld in der Tasche und können ganz nebenbei auch noch die lokalen Anbieter unterstützen, die in Zeiten der Pandemie mit erheblichen Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten und zum Teil noch haben.“ Der eindringliche Appell der Straelener Geschäftsleute, Gastronomen und Dienstleister an die Bürger: „Kaufen Sie lokal !“