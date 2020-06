Reihentestungen im Kreis Kleve : 34 Leiharbeiter positiv getestet

Kreis Kleve 1427 Testungen hat der Kreis Kleve seit Pfingsten in Sammelunterkünften von hier lebenden Leiharbeitern aus der niederländischen Fleischindustrie vorgenommen. 34 Ergebnisse waren positiv. 248 Befunde stehen noch aus.

(RP) Wie berichtet, finden seit Pfingsten umfangreiche Testungen in Sammelunterkünften von Leiharbeitern aus der niederländischen Fleischindustrie im Kreis Kleve statt. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, wurden seit dem 31. Mai 1427 Leiharbeiter auf Covid-19 getestet. Bislang liegen 1179 (83 Prozent) der Testergebnisse vor. 34 Leiharbeiter wurden positiv getestet; für 1145 Personen liegt ein negatives Ergebnis vor. 248 Befunde liegen dem Kreis Kleve noch nicht vor. Getestet wurde in 125 verschiedenen Leiharbeiter-Unterkünften in zehn Kommunen des Kreisgebiets.